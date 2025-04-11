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«Выше, чем во многих регионах»: в почти 88% домов в Башкирии есть сетевой газ

Хабиров: 87,3% домов в Башкирии обеспечены сетевым газом.

Источник: Комсомольская правда

87,3% домов в Башкирии обеспечены сетевым газом. Об этом на своей личной странице в социальных сетях рассказал глава республики Радий Хабиров.

Руководитель региона назвал данный показатель неплохим и отметил, что он выше, чем во многих других субъектах России. Тем не менее, Хабиров подчеркнул, что «есть куда расти».

— Продолжаем реализовывать проекты и программы, темпов не сбавляем. Всем удачи! — заявил Радий Хабиров.

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