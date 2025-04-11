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Суд приостановил работу рынка «Пекин» из-за нарушений требований пожарной безопасности в Новосибирске

На устранение нарушений дали 5 месяцев.

Источник: AP 2024

В Новосибирске приостановили работу рынка одежды и обуви «Пекин» расположенного в ТЦ «Континент» в Октябрьском районе, из-за грубых нарушений правил пожарной безопасности. Это решение вынес суд, сообщает пресс-служба судов общей юрисдикции по региону.

Оказалось, что в помещениях рынка, принадлежащих Хазал Броян (одной из совладельцев), отсутствуют системы оповещения, пожаротушения, дымоудаления и пожарной сигнализации. Это представляет опасность для посетителей и других владельцев торговых павильонов, если вдруг случится пожар.

Суд посчитал, что рынок должен приостановить работу до тех пор, пока все нарушения не будут устранены. На это дали 5 месяцев с момента вступления решения в силу.

Ранее мы писали о том, что в Ленинском районе Новосибирска задержали нелегального торговца.

Алина Лашко.