Научно-популярные события при поддержке Минобрнауки охватят более 3 млн человек

МОСКВА, 11 апреля. /ТАСС/. Научно-популярные мероприятия 2025 года, поддержанные Минобрнауки РФ, охватят более 3 млн человек. Об этом сообщил заместитель главы министерства Денис Секиринский.
Количество заявок на организуемый Минобрнауки конкурс грантов в рамках федпроекта «Популяризация науки и технологий» достигло почти 130, уточнил он.
«Поддержанные проекты будут реализованы уже в этом году и охватят более 3 млн человек», — сказал Секиринский, выступая перед участниками Всероссийского форума организаторов научно-популярных мероприятий.
Он также отметил большой вклад популяризаторов науки в формирование «нового поколения ученых и заинтересованных в развитии науки граждан».
«Ваша деятельность заслуживает самой высокой оценки и уважения», — добавил представитель министерства.
О форуме.
11−12 апреля в Москве проходит Всероссийский форум организаторов научно-популярных мероприятий. Представители научного сообщества, образования, власти и бизнеса на площадке парка «Зарядье» обсуждают актуальные вопросы продвижения исследовательской тематики и привлечения в эту область молодежи.