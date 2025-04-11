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Научно-популярные события при поддержке Минобрнауки охватят более 3 млн человек

Количество заявок на конкурс грантов в рамках федпроекта «Популяризация науки и технологий» достигло почти 130, отметил заместитель главы министерства Денис Секиринский.

МОСКВА, 11 апреля. /ТАСС/. Научно-популярные мероприятия 2025 года, поддержанные Минобрнауки РФ, охватят более 3 млн человек. Об этом сообщил заместитель главы министерства Денис Секиринский.

Количество заявок на организуемый Минобрнауки конкурс грантов в рамках федпроекта «Популяризация науки и технологий» достигло почти 130, уточнил он.

«Поддержанные проекты будут реализованы уже в этом году и охватят более 3 млн человек», — сказал Секиринский, выступая перед участниками Всероссийского форума организаторов научно-популярных мероприятий.

Он также отметил большой вклад популяризаторов науки в формирование «нового поколения ученых и заинтересованных в развитии науки граждан».

«Ваша деятельность заслуживает самой высокой оценки и уважения», — добавил представитель министерства.

О форуме.

11−12 апреля в Москве проходит Всероссийский форум организаторов научно-популярных мероприятий. Представители научного сообщества, образования, власти и бизнеса на площадке парка «Зарядье» обсуждают актуальные вопросы продвижения исследовательской тематики и привлечения в эту область молодежи.

Организатор конференции — международный фестиваль «Наука 0+» (является одним из ключевых мероприятий Десятилетия науки и технологий в России, объявленного президентом Владимиром Путиным) при поддержке МГУ им. М. В. Ломоносова, РАН и Минобрнауки.