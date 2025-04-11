Башкирию ждет нашествие клещей, мышей, саранчи и змей

В Башкирии в этом году фиксируется небывалая активность мышей и клещей. Кровососущие паразиты проснулись на месяц раньше положенного: первого на проверку в Центр гигиены и эпидемиологии принесли уже 26 марта. От грызунов жители населенных пунктов и вовсе жалуются с начала зимы. Также высок риск нашествия саранчи и увеличения популяции змей. В чем причины такой ситуации, ждать ли эпидемий мышиной лихорадки и клещевого энцефалита, разбирался UFA.AIF.RU.
Кровопийцы не спят
В Башкирии жертвами клещей стали уже 23 человека, из них 10 — дети. По данным Роспотребнадзора, каждый год специалисты регистрируют от 10 до 20 тыс. случаев присасывания паразитов. По итогам 2024 года на их укусы пожаловались 8289 человек, в том числе 3060 детей (2023 год — 9947; детей — 3686). Было зарегистрировано 19 случаев клещевого энцефалита и 22 — инфекционного боррелиоза.
Вообще, клещи, которые проживают на территории республики, могут переносить инфекции 4 видов. Однако наиболее опасен на сегодня не всем известный энцефалит, а боррелиоз. Это острая инфекция, от которой нельзя вакцинироваться, но она обладает повышенной степенью инвалидизации, так как поражает нервную систему.
«В прошлом году был случай — мужчина в течение месяца после укуса клеща стал ощущать слабость в мышцах и суставах, через полгода сел в инвалидное кресло. Долго не могли установить причину такого резкого ухудшения здоровья. Когда мы разбирали случай, оказалось, его укусил клещ. Проверка на энцефалит была заказана, и тест пришел отрицательный, а вот анализ на боррелиоз не делали. Но именно эта инфекция стала причиной», — рассказала руководитель регионального Роспотребнадзора Анна Казак.
В среднем переносчиками инфекций являются 24% клещей. При этом в республике в список эндемичных территорий входят 42 из 68 муниципалитетов: это районы с высоким риском заражения клещевым энцефалитом и боррелиозом. В 9-ти в 2024 году заболеваемость клещей была выше общереспубликанских показателей. Это Белорецкий, Бурзянский, Дуванский, Зилаирский, Иглинский, Кигинский, Учалинский и Уфимские районы, а также город Уфа.
«Нами дана рекомендация по увеличению площадей обработки. Ежегодно в республике обрабатывается около 4 тыс. га, но мы считаем, что этого недостаточно. Поэтому мы обращаемся в правительство и муниципалитеты», — заявила главный санитарный врач Башкирии.
И, например, Уфа уже отреагировала на этот запрос, заложив на акарицидную обработку 4 млн рублей. В городе начали работу в парках и скверах, на пляжах и в других общественных местах. Их число будет увеличено за счет территорий «Уфимского ожерелья» и новых достопримечательностей.
«Клещи просыпаются уже при температуре воздуха +1,+3˚С, а при 10˚С они начинают охотиться. В последние годы процент укусов клещами растет. Причин этому много: начиная с запрета вырубки лесов рядом с поселениями и на сжигание прошлогодней травы вокруг населенных пунктов и в полях до глобального потепления. Также из-за изменения климата паразиты распространяются на новые территории, так как в непривычной среде у них больше шансов на выживание», — пояснил ассистент кафедры биологии и экологии Института природы и человека УУНиТ Айдар Нигматзанов.
След грызуна
С начала года 57 жителей Башкирии подхватили мышиную лихорадку, а в 2024 году было зафиксировано 344 случаев заболевания. Республика остается одним из самых крупных очагов геморрагической лихорадки с почечным синдром (ГЛПС). Причина в том, что природные условия в регионе являются практически идеальными для жизни и размножения полевых мышей, которые являются основными переносчиками болезни. Несмотря на то что эпидемия ГЛПС наблюдается каждые 5−6 лет, а последняя вспышка фиксировалась в 2022 году, эпидемиологи советуют жителям республики аккуратнее подходить к весенней уборке, особенно это касается дачных домиков и приусадебных участков.
«Чаще всего заболевают мужчины. Причина — курение немытыми руками во время отдыха на приусадебном участке или досуг, связанный с природой — рыбалка, охота, пикник с шашлыками. Также высокий риск заражения у сотрудников промышленных предприятий, чьи объекты расположены на природе и близко к лесам», — рассказала главный врач Центра по борьбе со СПИДом Айгуль Галиева.
Специалисты говорят, что против этой острой инфекции также нет вакцины. Основная ответственность ложится на самих граждан, которые должны соблюдать меры безопасности. Например, каждый пятый случай заражения ГЛПС в 2024 году произошел после уборки на дачном и садовом участке.
Особо внимательно к весенней уборке стоит отнестись жителям 45 эндемичных муниципалитетов. Прежде всего тем, кто живет в районах, где уровень заболеваемости в несколько раз выше республиканского: Благовещенском, Уфимском, Татышлинском и Калтасинском.
Как заявила руководитель Роспотребнадзора по РБ Анна Казак, экономический ущерб от заболевания одного жителя Башкирии ГЛПС составляет 140 тыс. рублей. Благодаря мерам профилактики и дератизации в 2023—2024 годах удалось предотвратить ущерб в 250 млн рублей. К слову, в республике с 2022 года на обработку территорий от грызунов выделяется около 58 млн рублей в год. Обрабатывается около 91 тыс. га.
Погубят урожай, пустят яд?
Минсельхоз Башкирии рекомендовал районам зарезервировать средства на оперативную обработку сельхозугодий на случай роста количества саранчовых. Письма с такими рекомендациями были направлены ведомством в адрес муниципалитетов.
Основанием послужили результаты осенних исследований на полях. Специалисты Россельхозцентра по Башкирии проводили исследования и выявили превышение средних значений по концентрации кубышек (кладок яиц) саранчовых на площади 11,6 тыс. га. Это территории Зауралья, а также Дюртюлинского и Краснокамского районов. И хотя это считается невысоким показателем, опасения аграриев вызывает погода. Из-за теплой зимы и прогноза на жаркое лето ожидается активное отрождение личинок, отмечают в Минсельхозе.
Обработку сельхозугодий от насекомых в республике наметили на июнь. Пока планируется распылить инсектицид на площади около 5 тыс. га, в первую очередь — очаги концентрации кубышек. Отмечается, что количество вредителей увеличится на 30−40%.
По прогнозу, также вырастет популяция змей. Считается, что из-за теплой зимы ушедшие в спячку не умерли от холода, как это было в морозные годы. Сейчас они начали вылезать из своих укрытий и вскоре начнут размножаться. Это приведет к резкому росту их численности в дикой природе. Выходить в лес станет небезопасно.
В республике обитает всего 2 вида ядовитых змей, рассказал заведующий учебно-научной зоологической лабораторией УУНиТ Александр Гладких. Это редкая степная гадюка — краснокнижный вид, а также обыкновенная гадюка. Они встречаются редко. А вот другие неядовитые виды — уж обыкновенный, уж водяной, медянка и узорчатый полоз — довольно часто. И хотя они считаются неопасными и нападают, только если на них наступить, для детей и людей с пониженным иммунитетом их укусы могут быть болезненными.