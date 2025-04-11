Башкирию ждет нашествие клещей, мышей, саранчи и змей

«Клещи просыпаются уже при температуре воздуха +1,+3˚С, а при 10˚С они начинают охотиться. В последние годы процент укусов клещами растет. Причин этому много: начиная с запрета вырубки лесов рядом с поселениями и на сжигание прошлогодней травы вокруг населенных пунктов и в полях до глобального потепления. Также из-за изменения климата паразиты распространяются на новые территории, так как в непривычной среде у них больше шансов на выживание», — пояснил ассистент кафедры биологии и экологии Института природы и человека УУНиТ Айдар Нигматзанов.