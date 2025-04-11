Самозахваченный частными домами тротуар освободят в Новосибирске

Ранее жители частного сектора в Дзержинском районе неоднократно высказывались об опасности передвижения для пешеходов по этой улице. Они опасались за своих детей и пожилых соседей, которые вынуждены ходить по улице к единственному отделению почты, магазинам и на остановку. Один из водителей назвал эту улицу «дорогой смерти».