Самозахваченный частными домами тротуар освободят в Новосибирске

В Новосибирске администрации Дзержинского района предстоит освободить самозахваченные частными домами территории. Это необходимо для того, чтобы провести качественный ремонт тротуара на ул. Технической, сообщили редакции Om1 Новосибирск в районной администрации.
Согласно представленной информации, на большей части ул. Технической отсутствует тротуар, и это связано с тем, что частные дома местами самовольно расширили свои территории. Из-за этого МКУ «УДС» не может качествено провести ремонт тротуара, который включён в предварительный план работ на 2025 год.
Напомним, жители частного сектора в Дзержинском районе пытаются добиться безопасности дороги к отделению почты и магазину, которая идёт по Технической.
«В общественную приёмную мэра города Новосибирска за 2024 год — истекший период 2025 года поступило четыре обращения с жалобами на состояние и безопасность улицы Технической», — ранее сообщили редакции Om1 Новосибирск в мэрии города.
Ранее жители частного сектора в Дзержинском районе неоднократно высказывались об опасности передвижения для пешеходов по этой улице. Они опасались за своих детей и пожилых соседей, которые вынуждены ходить по улице к единственному отделению почты, магазинам и на остановку. Один из водителей назвал эту улицу «дорогой смерти».