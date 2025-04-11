Многие ждали этого целый год. Открыт набор желающих переносить жаб через дорогу

Об этом сообщает 11 апреля комитет по природопользованию в своем телеграм-канале.
Каждой весной серые жабы мигрируют, чтобы отложить икру, — они идут из лесов на берега Сестрорецкого разлива. На их пути есть автомобильные дороги, и тут нужна помощь людей. Главная задача волонтеров — помогать амфибиям пересечь дорогу и заодно вести их подсчет.
В акции может участвовать любой человек старше 18 лет. Добираться до места надо самостоятельно. Помощь нужна в дневные часы по будням и выходным. Заполнить анкету можно здесь. Регистрация продлится, пока не наберется нужное число участников. Волонтерам, успешно прошедшим отбор, придет письмо на электронную почту.
«Пожалуйста, не трогайте жаб, если вы не являетесь зарегистрированным участником акции. Неправильные действия и скопления людей в местах миграции могут нанести вред животным и даже привести к их гибели», — подчеркивают природоведы.
Прошлой весной волонтеры перенесли в общей сложности более 17 500 земноводных. Это и те животные, которые двигались по направлению к водоему метать икру, и те, которые возвращались в лес. Так что не исключено, что некоторых посчитали дважды — скорее это статистика совершенных волонтерами «рейсов». «Фонтанка» подробно рассказывала и показывала, как проходит акция.