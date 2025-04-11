Многие ждали этого целый год. Открыт набор желающих переносить жаб через дорогу

Прошлой весной волонтеры перенесли в общей сложности более 17 500 земноводных. Это и те животные, которые двигались по направлению к водоему метать икру, и те, которые возвращались в лес. Так что не исключено, что некоторых посчитали дважды — скорее это статистика совершенных волонтерами «рейсов». «Фонтанка» подробно рассказывала и показывала, как проходит акция.