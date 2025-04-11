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В первые месяцы 2025 года у жителей Башкирии обнаружили 668 злокачественных опухолей

В Башкирии за три месяца выявили 668 случаев рака.

Источник: Комсомольская правда

В первом квартале текущего года более 530 тысяч жителей Башкирии прошли диспансеризацию и профилактические осмотры. По данным главы Министерства здравоохранения республики Айрата Рахматуллина, в ходе обследований впервые выявлено 99 917 случаев различных заболеваний, из них 668 — злокачественные новообразования.

Руководитель Минздрава республики отметил, что 95% пациентов с выявленными патологиями уже взяты на диспансерный учет. Среди наиболее распространенных заболеваний:

— болезни системы кровообращения (17 952 случая),

— заболевания органов пищеварения (15 064),

— болезни органов дыхания (6 211),

— сахарный диабет (2 303).

Треть обследованных направлены на дополнительные анализы и консультации специалистов. 281 пациенту потребуется высокотехнологичная медицинская помощь.

Глава Минздрава Башкирии призвал жителей республики не пренебрегать возможностью пройти диспансеризацию.

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