В первые месяцы 2025 года у жителей Башкирии обнаружили 668 злокачественных опухолей

В первом квартале текущего года более 530 тысяч жителей Башкирии прошли диспансеризацию и профилактические осмотры. По данным главы Министерства здравоохранения республики Айрата Рахматуллина, в ходе обследований впервые выявлено 99 917 случаев различных заболеваний, из них 668 — злокачественные новообразования.
Руководитель Минздрава республики отметил, что 95% пациентов с выявленными патологиями уже взяты на диспансерный учет. Среди наиболее распространенных заболеваний:
— болезни системы кровообращения (17 952 случая),
— заболевания органов пищеварения (15 064),
— болезни органов дыхания (6 211),
— сахарный диабет (2 303).
Треть обследованных направлены на дополнительные анализы и консультации специалистов. 281 пациенту потребуется высокотехнологичная медицинская помощь.
Глава Минздрава Башкирии призвал жителей республики не пренебрегать возможностью пройти диспансеризацию.
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