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В Ростовскую область прибудет «Поезд Победы»

Жители Ростова и Таганрога смогут посетить передвижную выставку-музей «Поезд Победы».

Источник: Комсомольская правда

На следующей неделе с 14 по 16 апреля жители Ростовской области смогут посетить передвижную выставку-музей «Поезд Победы». Об этом говорится на сайте регионального правительства.

В донскую столицу экспозиция прибудет 14 апреля. И пробудет до 15 апреля. Затем 16 апреля «Поезд Победы» приедет в Таганрог.

«Поезд Победы» — это интерактивная выставка с максимальным эффектом присутствия. А размещена она в движущемся поезде. Гостей ждет десять тематических вагонов, каждый из которых посвящен отдельным событиям Великой Отечественной войны.