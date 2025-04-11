В Ростовскую область прибудет «Поезд Победы»

На следующей неделе с 14 по 16 апреля жители Ростовской области смогут посетить передвижную выставку-музей «Поезд Победы». Об этом говорится на сайте регионального правительства.
В донскую столицу экспозиция прибудет 14 апреля. И пробудет до 15 апреля. Затем 16 апреля «Поезд Победы» приедет в Таганрог.
«Поезд Победы» — это интерактивная выставка с максимальным эффектом присутствия. А размещена она в движущемся поезде. Гостей ждет десять тематических вагонов, каждый из которых посвящен отдельным событиям Великой Отечественной войны.