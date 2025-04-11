Стало известно, сколько стоит весенний отдых в Калининградской области для туристов

В спа-отеле Зеленоградска отдых будет стоить уже от 107,9 тысяч руб. Отпуск составит 8 дней. Вылет также из Москвы, а цену специалисты рассчитали на двоих. Напомним, что Калининградская область занимает третье место по ценовой доступности в апреле 2025 года.