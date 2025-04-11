Ричмонд
+11°
сильный дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Стало известно, сколько стоит весенний отдых в Калининградской области для туристов

КАЛИНИНГРАД, 11 апреля, ФедералПресс. Россияне, которые хотят отдохнуть весной у моря, чаще всего выбирают курорты Краснодарского края, Калининградской области, Дагестана, Крыма. Отдохнуть на Балтийском море можно за 77 тысяч руб.

Источник: РИА "ФедералПресс"

«Цена актуальна для недельного пакетного тура на двоих в Светлогорск в отель 4*», — уточнили в АТОР, пояснив, что речь идет о перелете из Москвы.

В спа-отеле Зеленоградска отдых будет стоить уже от 107,9 тысяч руб. Отпуск составит 8 дней. Вылет также из Москвы, а цену специалисты рассчитали на двоих. Напомним, что Калининградская область занимает третье место по ценовой доступности в апреле 2025 года.

Ранее «ФедералПресс» сообщал, что в Калининградской области на новые локации для туристов потратят больше 110 миллионов.