В Сеченовском университете открылся научно-технологический парк биомедицины

МОСКВА, 11 апреля. /ТАСС/. Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко принял участие в открытии Научно-технологического парка биомедицины (НТПБ) Сеченовского Университета после масштабной модернизации. На его базе ученые будут заниматься исследованиями и разрабатывать инновационные продукты для внедрения в клиническую практику, передает корреспондент ТАСС.
«В рамках национальных проектов сегодня есть научный проект “Новые технологии сбережения здоровья”, который также рассчитан на поддержку инноваций в сфере здравоохранения. Это, в первую очередь, приведение до практического применения лекарственных препаратов, медицинских изделий и, в том числе, формирования независимости лекарственных средств», — сказал Мурашко, выступая на открытии парка.
По данным Сеченовского университета, НТПБ — это крупнейший в стране университетский центр биомедицинских технологий, где ученые занимаются исследованиями и разрабатывают инновационные продукты для внедрения в клиническую практику.
Инфраструктура для создания Научно-технологического парка биомедицины была заложена в 2016 году. Это положило начало развитию в Сеченовском Университете фундаментальных научных исследований в области регенеративной медицины и биопринтинга, генных и иммунно-инженерных технологий, биофармацевтики, технологий диагностики и систем поддержки принятия врачебных решений с использованием искусственного интеллекта. В состав парка входят восемь институтов: передовая инженерная школа, Биобанк, Центр инжиниринговых разработок, Центр коммерциализации технологий, исследовательские и образовательные центры, передовые и индустриальные лаборатории.
Производство биомедицинских клеточных продуктов (БМКП) организовано на базе «чистых» помещений НТПБ, исключающих попадание в воздух бактерий, вирусов и аэрозольных частиц. Его сотрудники будут обрабатывать полученный биоматериал в ламинарных боксах и изготавливать на его основе БМКП. После этого готовый продукт будет отправляться в Клинический центр. Первые БМКП будут использовать для восстановления голосовых складок, барабанной перепонки и структур полости носа. В перспективе их будут применять в онкологии, ревматологии, офтальмологии, онкогематологии и других областях медицины.