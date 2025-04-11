В Сеченовском университете открылся научно-технологический парк биомедицины

Производство биомедицинских клеточных продуктов (БМКП) организовано на базе «чистых» помещений НТПБ, исключающих попадание в воздух бактерий, вирусов и аэрозольных частиц. Его сотрудники будут обрабатывать полученный биоматериал в ламинарных боксах и изготавливать на его основе БМКП. После этого готовый продукт будет отправляться в Клинический центр. Первые БМКП будут использовать для восстановления голосовых складок, барабанной перепонки и структур полости носа. В перспективе их будут применять в онкологии, ревматологии, офтальмологии, онкогематологии и других областях медицины.