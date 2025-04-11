МЧС предупредило волгоградцев о морозных выходных

Как сообщает V102.RU со ссылкой на сообщение регионального МЧС, ночью и утром ожидается до −4 градусов.
В связи с понижением температуры, в ведомстве рекомендуют позаботиться об укрытии растений. Кроме того, здесь напоминают о правилах пожарной безопасности.
— При холодной погоде в разы возрастает нагрузка на электросеть, многие включают мощные обогреватели, топят до перекала печь. Эти обстоятельства очень часто приводят к пожарам. Не оставляйте топящуюся печь и включенный обогреватель, особенно на ночь, без присмотра, — предупреждают в МЧС.