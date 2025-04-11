МЧС предупредило волгоградцев о морозных выходных

— При холодной погоде в разы возрастает нагрузка на электросеть, многие включают мощные обогреватели, топят до перекала печь. Эти обстоятельства очень часто приводят к пожарам. Не оставляйте топящуюся печь и включенный обогреватель, особенно на ночь, без присмотра, — предупреждают в МЧС.