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МЧС предупредило волгоградцев о морозных выходных

В Волгоградской области 12 и 13 апреля продлятся устойчивые морозы.

Сейчас в Ричмонде: +11° 3 м/с 100% 755 мм рт. ст. +11°
Источник: Freepik

Как сообщает V102.RU со ссылкой на сообщение регионального МЧС, ночью и утром ожидается до −4 градусов.

В связи с понижением температуры, в ведомстве рекомендуют позаботиться об укрытии растений. Кроме того, здесь напоминают о правилах пожарной безопасности.

— При холодной погоде в разы возрастает нагрузка на электросеть, многие включают мощные обогреватели, топят до перекала печь. Эти обстоятельства очень часто приводят к пожарам. Не оставляйте топящуюся печь и включенный обогреватель, особенно на ночь, без присмотра, — предупреждают в МЧС.