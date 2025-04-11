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На Дону усиливают борьбу с незаконными свалками и «серыми возчиками»

Жителям Ростовской области рассказали, чем грозит незаконный вывоз отходов.

Источник: Комсомольская правда

В Ростовской области идет активная борьба с незаконными свалками и «серыми возчиками». За минувшие два месяца в регионе провели масштабную операцию по наведению экологического порядка. Как сообщил глава административной инспекции Николай Копичка, было проведено более 100 рейдов.

— Мы оформили 109 административных протоколов, — приводит цифры Николай Копчиха. — Штрафы достигают 3 тысяч рублей для граждан, 30 тысяч — для должностных лиц и 70 тысяч — для организаций.

Недобросовестным гражданам грозит наложение штрафов, арест транспорта при повторных нарушениях, публикация данных о нарушителях на «Доске позора» и межведомственное взаимодействие при проверках.

Особое внимание уделяется «серым возчикам» — нелегальным перевозчикам мусора. С сентября 2024 года информация о них публикуется на специальном онлайн-ресурсе, где уже числятся 124 нарушителя.

— Нам важно не просто ликвидировать свалки, а устранять саму возможность их появления, — подчеркнул врио губернатора Юрий Слюсарь, комментируя ситуацию.

Жители Ростовской области также могут помочь в борьбе за чистоту, сообщая о нарушениях через специальную форму на сайте инспекции с приложением фотофактов.