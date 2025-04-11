На Дону усиливают борьбу с незаконными свалками и «серыми возчиками»

В Ростовской области идет активная борьба с незаконными свалками и «серыми возчиками». За минувшие два месяца в регионе провели масштабную операцию по наведению экологического порядка. Как сообщил глава административной инспекции Николай Копичка, было проведено более 100 рейдов.