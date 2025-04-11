«Ни пуха, ни пера»: охотникам Ленобласти разрешили стрелять по медведям

Установленные сроки охоты — с 10 апреля до 31 мая. Специалисты отметили, что по результатам осеннего периода было добыто менее 30% от установленного в Ленобласти лимита добычи медведя на сезон охоты 2024−2025 годов.
«Ни пуха, ни пера!» — написали в телеграм-канале комитета.
Напомним, зимой охотиться на медведя (спящего в берлоге) в России нельзя уже много лет.
Ранее «Фонтанка» писала, что охотничьи билеты в электронной форме стали доступны на «Госуслугах». Их можно будет показывать наравне с бумажными версиями.