«Ни пуха, ни пера»: охотникам Ленобласти разрешили стрелять по медведям

В Ленинградской области началась весенняя часть охоты на медведя. Желающим добыть хищного зверя напомнили о соблюдении правил безопасности. Об этом в пятницу, 11 апреля, сообщили в региональном комитете по охране, контролю и регулированию использования объектов животного мира.