Более 1 800 жителей Юга России получили электронные удостоверения Ветерана

— Тысячам ветеранов Юга России и Северного Кавказа стало ещё проще и доступнее в цифровом формате получение поддержки от государства: денежного довольствия, федеральных и региональных социальных выплат, льгот и скидок. Уже в первых числах января ветераны боевых действий начали оформлять, а затем и получать электронные СберКарты Ветерана. Суммарно мы уже помогли 1 800 клиентам. Прогнозируем, к концу года 10-кратный потенциал роста числа электронных удостоверений Ветерана и в других южных регионах России, — рассказала заместитель Председателя Юго-Западного банка Сбербанка Лариса Безделева.