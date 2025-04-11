Более 1 800 жителей Юга России получили электронные удостоверения Ветерана

Ростовская область вошла в число регионов, в которых наиболее активно выдается электронное удостоверение Ветерана. Также в этот список вошли Краснодарский и Ставропольский край, Республика Крым и Севастополь, Донецкая Народная Республика, Запорожская и Херсонская области.
Напомним, что с начала 2025 года ветераны боевых действий получили возможность оформить электронное удостоверение, которое является полным эквивалентом бумажной версии. В течение февраля и марта перечень организаций, участвующих в реализации данного значимого социального цифрового проекта, был расширен. Теперь эта услуга стала доступной не только для ветеранов Министерства Обороны, но и ФСИН, МЧС, Генпрокуратуры России.
Лариса Безделева, заместитель Председателя Юго-Западного банка Сбербанка. Фото: Глеб Садов.
— Тысячам ветеранов Юга России и Северного Кавказа стало ещё проще и доступнее в цифровом формате получение поддержки от государства: денежного довольствия, федеральных и региональных социальных выплат, льгот и скидок. Уже в первых числах января ветераны боевых действий начали оформлять, а затем и получать электронные СберКарты Ветерана. Суммарно мы уже помогли 1 800 клиентам. Прогнозируем, к концу года 10-кратный потенциал роста числа электронных удостоверений Ветерана и в других южных регионах России, — рассказала заместитель Председателя Юго-Западного банка Сбербанка Лариса Безделева.