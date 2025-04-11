Под Воложином сельчане вызвали МЧС из-за барсука в колодце

Сотрудники МЧС спасли барсука в Воложинском районе подробности рассказали в пресс-службе МЧС.
К спасателям накануне обратились жители одной из деревень на Воложинщине. Сельчане сообщили, что в деревне Богданово в колодец упал барсук и не может выбраться из ловушки.
Прибывшие по вызову сотрудники МЧС достали лесного жителя из колодца. Ветеринарная помощь зверьку не была не нужна, его просто отпустили в привычную среду обитания.
А накануне мужчина нашел в земле шарики ртути, когда копал яму в гараже в Минском районе: «60 литров загрязненного грунта, который содержал около 200 грамм ртути».
Еще милиция изъяла у белоруса доллары, которые он привез с заработков из Польши.
И мы писали, что под Речицей женщина погибла в жестком ДТП Renault с BMW, выехавшим на встречку.