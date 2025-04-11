Что можно и нельзя делать в Лазареву субботу 12 апреля, которую называют малая Пасха

В один из моментов праведника настигла тяжелая болезнь. Вместе с тем сестры святого были наслышаны о чудесах, которые совершает Иисус Христос и попросили его прийти на помощь. Но он не успел, и Лазарь умер в возрасте 30 лет. Его тело после смерти было помещено в склеп в пещере.