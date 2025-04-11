Что можно и нельзя делать в Лазареву субботу 12 апреля, которую называют малая Пасха

В Беларуси православные верующие 12 апреля 2025 года отмечают Лазареву субботу, или малую Пасху. Также есть название — воскрешение Лазаря. Указанный праздник всегда выпадает перед Вербным воскресеньем.
Лазарева суббота, история.
Данный праздник известен тем, что Иисус Христос совершил одно из своих самых значимых чудес за время земной жизни. Речь идет про воскрешение праведника Лазаря. Святой вместе со своими сестрами жит в Вифании. В момент встречи с Иисусом, он сразу же стал его единомышленником.
В один из моментов праведника настигла тяжелая болезнь. Вместе с тем сестры святого были наслышаны о чудесах, которые совершает Иисус Христос и попросили его прийти на помощь. Но он не успел, и Лазарь умер в возрасте 30 лет. Его тело после смерти было помещено в склеп в пещере.
Христос, узнав про смерть Лазаря, пришел к пещере, где было его тело. К тому моменты прошло уже четыре дня. Иисус произнес следующие слова: «Лазарь, выйди вон!» В этот момент святой, который был мертв, встал и вышел из пещеры. Отсюда за Лазаревой субботой закрепилось название малая Пасха.
Лазарева суббота, традиции.
Одна из традиции состоит в выпекании специальных булочек в форме человеческой фигурки. Они получили название Лазарки. Как правило, выпечку украшают сухофруктами или орехами. Также в Лазареву субботу был обряд, напоминавший колядование. Молодые девушки ходили по дворам, домам, пели песни. В знак благодарности они получали угощения. Чаще всего это были сладости, монеты, яйца.
Народное название Лазаревой субботу — Вербная. Оно связано с тем, что в указанный день ломали ветки вербы перед праздником Вербного воскресенья. Вечером, приходя на службу в храмы, веточки освящали. Также старались освятить семена садовых, огородных, полевых растений.
Лазарева суббота, что нельзя делать.
Запрещено отказывать в помощи нуждающимся. Нельзя заниматься как тяжелым физическим трудом, так и бытовыми делами. Как правило, на Лазареву субботу старались не идти на шоппинг, так как он окажется неудачным. Не следует ругаться. Кроме того, не стоит пересчитывать деньги. Подобное может привести к непредвиденным тратам.
Лазарева суббота, что можно делать.
По традиции, праздник было принято проводить в кругу семьи. Несмотря на то, что продолжается Великий пост, в Лазареву субботу разрешается употреблять рыбу, небольшое количество вина. На указанный праздник принято готовить булочки в форме человечков. А еще высаживали горох именно в этот день.
Лазарева суббота, народные приметы.
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