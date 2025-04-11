Опрос показал, как россияне оценивают работу Путина

МОСКВА, 11 апр — РИА Новости. Большинство россиян (81%) скорее хорошо оценивают работу президента РФ Владимира Путина на своем посту, почти столько же (80%) заявили, что доверяют главе государства, следует из данных опроса ФОМ.
Многие респонденты (81%) сообщили, что скорее хорошо оценивают работу национального лидера, 7% опрошенных дали противоположный ответ, свидетельствуют результаты исследования, опубликованного на сайте ФОМ.
Большинство участников (80%) опроса заявили, что скорее доверяют Владимиру Путину, 10% выразили недоверие президенту РФ.
Больше половины респондентов (56%) скорее хорошо оценивают работу российского правительства, 23% — плохо. Две трети опрошенных (60%) считают, что глава правительства РФ Михаил Мишустин хорошо работает на своем посту, 11% придерживаются противоположного мнения.
Участникам опроса предложили представить, что в следующее воскресенье состоятся выборы в Государственную Думу. Около половины (46%) сказали, что проголосовали бы за «Единую Россию», 9% отдали бы голоса за ЛДПР, 8% — за КПРФ, 4% — за «Справедливую Россию — патриоты — за правду», 2% — за партию «Новые люди».
Еженедельный опрос «ФОМнибус» проведен 4−6 апреля 2025 года среди 1,5 тысяч респондентов в возрасте старше 18 лет из 97 населенных пунктов в 51 субъекте РФ.