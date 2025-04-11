Опрос показал, как россияне оценивают работу Путина

Участникам опроса предложили представить, что в следующее воскресенье состоятся выборы в Государственную Думу. Около половины (46%) сказали, что проголосовали бы за «Единую Россию», 9% отдали бы голоса за ЛДПР, 8% — за КПРФ, 4% — за «Справедливую Россию — патриоты — за правду», 2% — за партию «Новые люди».