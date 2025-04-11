Башкирские парламентарии намерены отменить региональный запрет, который действовал 5 лет

Парламент Башкирии в апреле отменят региональный закон, который ограничивает продажу детям товаров, содержащих сжиженный углеводородный газ. Соответствующие поправки коснутся и Кодекса об административных правонарушениях Башкирии.
Запрет действовал пять лет, его ввели в ответ на волну сниффинга среди подростков. Однако теперь аналогичные нормы закреплены на федеральном уровне, что делает региональный закон избыточным.
В Государственном Собрании республики напомнили, что сниффинг представляет собой крайне опасную форма токсикомании, при котором вдыхается газ из зажигалок, баллончиков для заправки или туристического оборудования. Даже однократное употребление может вызвать аритмию, остановку сердца и смерть.
С 1 сентября этого года с вступлением в силу федеральных норм штрафы за продажу газовых баллончиков детям ужесточатся:
— для граждан — до 200−300 тысяч рублей (сейчас — 3−4 тысяч рублей);
— для должностных лица — до 500−700 тысяч рублей (20−25 тысяч рублей);
— для юридических лиц: до 1,5−2 миллионов рублей (30−40 тысяч рублей).
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