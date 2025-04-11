Разработан метод быстрого «сжатия» аналогов ChatGPT

Первые проверки этого подхода на популярных моделях Llama 3 и Qwen2.5 показали, что разработка российских и зарубежных исследователей превосходит все популярные методы квантизации, не требующие использования данных. «Яндекс» уже сам применяет новый метод для прототипирования продуктов, причем для запуска и работы HIGGS не требуются дорогостоящие сервера и недели машинного времени — теперь квантизацию можно выполнить прямо на телефоне или ноутбуке. Это значительно ускорит разработку и внедрение больших языковых моделей, подытожили ученые.