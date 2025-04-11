Ростех поставит более 50 двигателей для ракет-носителей «Союз» в 2025 году

МОСКВА, 11 апреля. /ТАСС/. Самарское ПАО «ОДК-Кузнецов» (входит в Ростех) произведет и поставит свыше 50 ракетных двигателей 107А/108А для ракет-носителей семейства «Союз» до конца 2025 года. С их помощью на орбиту выводятся космические аппараты различного назначения, а также доставляются экспедиции и грузы к Международной космической станции. Об этом сообщили в Ростехе.
«Двигатели производства [ПАО] “ОДК-Кузнецов” давно признаны эталоном космической техники. Статистическая надежность изделий превышает 99,9%. В этом году наши двигателисты передадут заказчику более 50 двигателей для первой и второй ступеней ракеты “Союз”. До 2030 года планируется выпустить несколько сотен двигательных установок серии РД», — рассказали в Ростехе.
В госкорпорации отметили, что в 2024 году ракетные двигатели РД-107А и РД-108А обеспечили 15 запусков космических ракет-носителей типа «Союз» с космодромов Байконур, Восточный и Плесецк. «В частности, именно силовые установки Ростеха помогли доставить на орбиту рекордную группировку спутников из 51 космического аппарата. Знаменательный пуск состоялся в ноябре 2024 года с космодрома Восточный», — добавили в Ростехе.