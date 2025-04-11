Ростех поставит более 50 двигателей для ракет-носителей «Союз» в 2025 году

МОСКВА, 11 апреля. /ТАСС/. Самарское ПАО «ОДК-Кузнецов» (входит в Ростех) произведет и поставит свыше 50 ракетных двигателей 107А/108А для ракет-носителей семейства «Союз» до конца 2025 года. С их помощью на орбиту выводятся космические аппараты различного назначения, а также доставляются экспедиции и грузы к Международной космической станции. Об этом сообщили в Ростехе.