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У самарского аэропорта хотят сделать транспортный хаб

На территории у аэропорту Курумоч собираются возвести транспортно-пересадочный узел.

Источник: Комсомольская правда

В Самарской области местные жители предложили продумать вопрос организации регулярных автобусных рейсов в аэропорт Курумоч. Власти рассматривают возможность превратить территорию у аэропорта в транспортный хаб. Об этом сообщили в дептрансе Самары.

«Предложено возвести транспортно-пересадочный узел. В ТПУ войдет сам аэровокзал, железнодорожный вокзал со скоростными поездами, автовокзал и автобусная остановка для действующего маршрута № 78, а также других», — рассказали в пресс-службе.

Скоростные поезда планируют пустить в Курумоч не первый год. Чтобы запустить электричку в аэропорт, в регионе собирались проложить новые железнодорожные пути и оборудовать у терминала посадочную платформу.

Напомним, самарцы пожаловались на долгое ожидание маршруток № 389. Перевозчику поручат усилить контроль за расписанием. Раньше в Крутых ключах предлагали построить ТПУ, который соединит Самару, аэропорт Курумоч и Тольятти.