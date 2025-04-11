У самарского аэропорта хотят сделать транспортный хаб

В Самарской области местные жители предложили продумать вопрос организации регулярных автобусных рейсов в аэропорт Курумоч. Власти рассматривают возможность превратить территорию у аэропорта в транспортный хаб. Об этом сообщили в дептрансе Самары.
«Предложено возвести транспортно-пересадочный узел. В ТПУ войдет сам аэровокзал, железнодорожный вокзал со скоростными поездами, автовокзал и автобусная остановка для действующего маршрута № 78, а также других», — рассказали в пресс-службе.
Скоростные поезда планируют пустить в Курумоч не первый год. Чтобы запустить электричку в аэропорт, в регионе собирались проложить новые железнодорожные пути и оборудовать у терминала посадочную платформу.
Напомним, самарцы пожаловались на долгое ожидание маршруток № 389. Перевозчику поручат усилить контроль за расписанием. Раньше в Крутых ключах предлагали построить ТПУ, который соединит Самару, аэропорт Курумоч и Тольятти.