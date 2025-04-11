Новые пешеходные переходы появятся по восьми адресам во Владивостоке: список

ул. Алеутская, 12 — рядом со сквером Юла Бриннера и Приморской картинной галереей; ул. Александровича, 50в — возле ж/д станции Сад-город; ул. Енисейская, 22; ул. Кирова, 6 — уже пятый переход на этом отрезке; Океанский проспект, 102а — вблизи колледжа технологии и сервиса; проспект 100 лет Владивостоку, 54 — район ул. Фирсова; проспект Красного Знамени, 97 — подход к школе от жилых домов; Университетский проспект — в районе остановки «ЖСК Остров».