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Новые пешеходные переходы появятся по восьми адресам во Владивостоке: список

Восемь новых пешеходных переходов появятся на улицах Владивостока в 2025 году.

Восемь новых пешеходных переходов появятся на улицах Владивостока в 2025 году. Как сообщили в управлении дорог администрации города, соответствующие работы проведет специализированная компания, которая будет выбрана по итогам конкурсных процедур. Прием заявок от подрядчиков открыт до 18 апреля.

«Управление дорог администрации города объявило о поиске специализированной компании-подрядчика, которая займется обустройством новых и старых наземных пешеходных переходов», — уточнили в ведомстве.

По новым стандартам безопасности, «зебры» будут оборудованы искусственными дорожными неровностями, а дорожные знаки обновят в соответствии с требованиями. Разметка будет выполнена с применением износостойкого холодного пластика.

Список участков, где появятся новые переходы:

ул. Алеутская, 12 — рядом со сквером Юла Бриннера и Приморской картинной галереей; ул. Александровича, 50в — возле ж/д станции Сад-город; ул. Енисейская, 22; ул. Кирова, 6 — уже пятый переход на этом отрезке; Океанский проспект, 102а — вблизи колледжа технологии и сервиса; проспект 100 лет Владивостоку, 54 — район ул. Фирсова; проспект Красного Знамени, 97 — подход к школе от жилых домов; Университетский проспект — в районе остановки «ЖСК Остров».

Особое внимание будет уделено переходу на Алеутской улице, где он давно необходим.

«В этом районе пешеходный переход “просился” давно», — напомнили городские власти.

Ожидается, что работы по обустройству объектов начнутся вскоре после подведения итогов конкурса.