Более 170 человек стали жертвам клещей в Башкирии

Более 170 человек жителей Башкирии пострадали от укусов клещей. Об этом рассказала пресс-служба Роспотребнадзора республики.
По данным актуальным на 10 апреля, в медицинские организации по поводу присасывания клещей обратились 107 взрослых и 69 детей.
Специалисты отмечают, что дождь не гарантирует полную защиту от клещей, поскольку они могут успеть прикрепиться к одежде, если человек долго находится рядом с травой.
Приходя в лес в любую погоду, напомнили в Роспотребнадзоре, следует соблюдать меры предосторожности и внимательно осматривать тело после прогулки.
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