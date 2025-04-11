Ричмонд
+11°
сильный дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Выплаты ко Дню Победы калининградским ветеранам

Как сообщили в пресс-службе Отделения СФР по Калининградской области, юбилейные выплаты к 80-летию Великой Победы калининградские ветераны и труженики тыла получат в апреле вместе с пенсией.

Средства зачислят на банковские карты «МИР» 15 и 23 апреля. Получателям пенсии через «Почту России» доставка будет осуществляться с учетом ранее установленного графика. Уточнить его можно в своем почтовом отделении.

По 80 тысяч рублей перечислят ветеранам и инвалидам Великой Отечественной войны, вдовам фронтовиков и малолетним узникам концлагерей.

По 55 тысяч получат труженики тыла, жители блокадного Ленинграда, совершеннолетние узники концлагерей и рабочие оборонных предприятий.

Инвалидам и участникам Великой Отечественной войны также перечислят ежегодную выплату в размере 10 000 рублей.