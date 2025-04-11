Выплаты ко Дню Победы калининградским ветеранам

Средства зачислят на банковские карты «МИР» 15 и 23 апреля. Получателям пенсии через «Почту России» доставка будет осуществляться с учетом ранее установленного графика. Уточнить его можно в своем почтовом отделении.
По 80 тысяч рублей перечислят ветеранам и инвалидам Великой Отечественной войны, вдовам фронтовиков и малолетним узникам концлагерей.
По 55 тысяч получат труженики тыла, жители блокадного Ленинграда, совершеннолетние узники концлагерей и рабочие оборонных предприятий.
Инвалидам и участникам Великой Отечественной войны также перечислят ежегодную выплату в размере 10 000 рублей.