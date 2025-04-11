Председателя контрольно-счетной палаты назначили в Ростове

На 32-м заседании Ростовской-на-Дону городской Думы VII созыва назначили председателя контрольно-счетной палаты города. Им стала Ирина Радюхина. Решение вступит в силу с 22 апреля.
Ирина Радюхина окончила Ростовский институт народного хозяйства по специальности «Бухгалтерский учет». А в 2014 году получила дополнительное профессиональное образование по программе «Правовое обеспечение государственного и муниципального управления».
Трудовую деятельность начала в 1987 году. Общий стаж финансовой деятельности составляет более 37 лет, в том числе в контрольно-надзорных органах — более 35 лет. С 1992 по 2002 год Ирина Павловна работала в контрольно-ревизионном управлении министерства финансов Ростовской области. Затем, с 2002 по апрель 2020, занимала должности заместителя, а потом начальника контрольно-ревизионного отдела муниципального казначейства Ростова. И в апреле 2020 года была назначена на должность председателя контрольно-счетной палаты Ростова.