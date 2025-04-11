В Казахстане усилят требования к среднему медицинскому персоналу

Министр здравоохранения Акмарал Альназарова в рамках рабочей поездки в Восточно-Казахстанскую область и область Абай посетила два медицинских колледжа, где ознакомилась с уровнем подготовки среднего медицинского персонала, передаёт BaigeNews.kz.