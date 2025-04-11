В Казахстане усилят требования к среднему медицинскому персоналу

В Усть-Каменогорске глава ведомства отметила необходимость проведения капитального ремонта старшейшего в стране учебного заведения, оснащения специализированными кабинетами для проведения практических занятий, также был поднят вопрос повышения квалификации преподавательского состава.
В 2025 году, объявленного Главой государства Годом рабочих профессий, Министерством здравоохранения пересматриваются подходы к подготовке среднего медицинского персонала, нацеленные на повышение качества знаний и компетенций будущих медсестер и фельдшеров.
Что будет меняться в системе подготовки среднего медицинского персонала?
- усиление практических навыков студентов;
- пересмотр стандартов оснащения колледжей;
- повышение требований к преподавательскому составу
- внедрение института наставничества
- назначение главных внештатных кураторов сестринского дела.
В условиях растущей потребности в квалифицированных медицинских кадрах подготовка среднего медицинского персонала приобретает стратегическое значение.
Усть-Каменогорский высший медицинский колледж, где обучается свыше 2 тысяч студентов, готовит специалистов по направлениям: фельдшер, акушер, медицинская сестра, лаборант, фармацевт и стоматолог.
Далее в ходе поездки по области Абай министр посетила государственный высший медицинский колледж имени Д. Калматаева Управления здравоохранения региона.