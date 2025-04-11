В УрФУ появится вторая астрономическая установка

Также установка будет включать изготовленный под заказ астрохимиков УрФУ модифицированный гелиевый криостат, так называемые атомарные пучки, способные генерировать потоки атомов водорода и кислорода, а также турбомолекулярные насосы. В установке ученые смогут создавать условия, аналогичные тем, при которых в космосе начинается рождение звезд и планет: излучение, ультрафиолет, атомные пучки, низкую температуру, сверхнизкое давление. «Новые данные расширят наши возможности по изучению формирования и эволюции молекул в космосе и, возможно, приблизят к ответу, может ли зарождаться жизнь, аналогичная земной, в космосе», — сказал Васюнин.