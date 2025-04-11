В УрФУ появится вторая астрономическая установка

ЕКАТЕРИНБУРГ, 11 апреля. /ТАСС/. Сотрудники лаборатории астрохимических исследований Уральского федерального университета начали собирать вторую сверхвысоковакуумную криогенную установку, которая поможет расширить возможности научных исследований межзвездных льдов в космосе. Завершить сборку установки планируют к концу текущего года, сообщил на пресс-конференции в Уральском информационном центре ТАСС заведующий лабораторией астрохимических исследований УрФУ Антон Васюнин.
Первая установка для спектроскопических исследований аналогов межзвездных льдов сложного состава появилась в УрФУ в 2022 году и стала первой в России установкой такого типа.
«Мы сейчас собираем вторую экспериментальную установку, которая будет обладать расширенными возможностями, по сравнению с первой. Если первая предназначена только для спектроскопии, то в этой мы сможем детально исследовать различные химические процессы, которые в межзвездных льдах проходят», — рассказал он. Завершить сборку установки планируют к концу 2025 года, начать исследования — в 2026 году.
Как поясняют специалисты, процесс небыстрый, так как требует не только понимания, как должна быть собрана установка, но и наличия квалифицированных сотрудников. УрФУ будет единственным в России учебным заведением с таким оборудованием.
Ученые планируют исследовать процессы, которые происходят под воздействием различных физических процессов, играющих большую роль в областях образования звезд и планет. Например, жесткого ультрафиолетового излучения, которое исходит от звезд и влияет на образование или разрушение молекул, а также космических лучей.
Также установка будет включать изготовленный под заказ астрохимиков УрФУ модифицированный гелиевый криостат, так называемые атомарные пучки, способные генерировать потоки атомов водорода и кислорода, а также турбомолекулярные насосы. В установке ученые смогут создавать условия, аналогичные тем, при которых в космосе начинается рождение звезд и планет: излучение, ультрафиолет, атомные пучки, низкую температуру, сверхнизкое давление. «Новые данные расширят наши возможности по изучению формирования и эволюции молекул в космосе и, возможно, приблизят к ответу, может ли зарождаться жизнь, аналогичная земной, в космосе», — сказал Васюнин.
На сегодняшний день в Уральском федеральном университете создана лаборатория, аналогов которой, по совокупности факторов, в России нет. В ней проводятся уникальные лабораторные эксперименты по спектроскопии сверххолодных аналогов межзвездных льдов, результаты которых публикуются в ведущих международных журналах. В мире подобные лаборатории функционируют в Европе, США, Японии.