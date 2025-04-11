В Москве перенесли общегородской субботник из-за погоды

МОСКВА, 11 апр — РИА Новости. Городской субботник, запланированный в Москве 12 апреля, переносится из-за погодных условий на 19 апреля, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.
«Дорогие москвичи, планировали провести городской субботник 12 апреля, но, к сожалению, погода преподносит сюрпризы. Снега в парках и скверах больше, чем в Новый год. Поэтому перенесем субботник на следующую неделю, на 19 апреля. Погода, надеюсь, будет лучше», — написал Собянин.
Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец сообщил РИА Новости, что температура на следующей неделе в Москве может достигнуть плюс 22 градусов, что соответствует показателям начала лета.