В Москве перенесли общегородской субботник из-за погоды

«Дорогие москвичи, планировали провести городской субботник 12 апреля, но, к сожалению, погода преподносит сюрпризы. Снега в парках и скверах больше, чем в Новый год. Поэтому перенесем субботник на следующую неделю, на 19 апреля. Погода, надеюсь, будет лучше», — написал Собянин.