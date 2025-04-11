Пермская «Парма» продолжит сезон в матче серии плей-ин

Пермская «Парма» не выполнила задачу прямого попадания в число участников серии плей-офф Единой лиги ВТБ. Пермякам предстоит добиться этого права через плей-ин. Лига опубликовала календарь предстоящих встреч.
В серии матчей плей-ин выступят команды, занявшие по итогам регулярного сезона 7−10-е места — «Парма», «Пари Нижний Ногород», «Енисей» и «МБА-МАИ».
Пермяки заняли седьмое место. Им предстоит встретиться 16 апреля в УДС «Молот» с восьмой командой «регулярки» — «Пари НН». В другой паре сыграют «Енисей» и «МБА-МАИ».
Победители этих матчей 19 апреля проведут матч, где определят окончательное положение команд по итогам регулярного чемпионата. Победитель займет седьмое место, проигравший — восьмое. Две других команды на этом завершат сезон.
Регулярный сезон «Парма» завершит 12 апреля в Перми матчем против «Астаны». Организаторы заявили о полном аншлаге на него. (0+).