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Пермская «Парма» продолжит сезон в матче серии плей-ин

Пермяки не выполнили задачу прямого попадания в плей-офф.

Пермская «Парма» не выполнила задачу прямого попадания в число участников серии плей-офф Единой лиги ВТБ. Пермякам предстоит добиться этого права через плей-ин. Лига опубликовала календарь предстоящих встреч.

В серии матчей плей-ин выступят команды, занявшие по итогам регулярного сезона 7−10-е места — «Парма», «Пари Нижний Ногород», «Енисей» и «МБА-МАИ».

Пермяки заняли седьмое место. Им предстоит встретиться 16 апреля в УДС «Молот» с восьмой командой «регулярки» — «Пари НН». В другой паре сыграют «Енисей» и «МБА-МАИ».

Победители этих матчей 19 апреля проведут матч, где определят окончательное положение команд по итогам регулярного чемпионата. Победитель займет седьмое место, проигравший — восьмое. Две других команды на этом завершат сезон.

Седьмая команда в плей-офф встретится с ЦСКА, восьмая — с «Зенитом». Другие пары составили: «Локомотив-Кубань» и «Уралмаш», УНИКС и «Автодор».

Регулярный сезон «Парма» завершит 12 апреля в Перми матчем против «Астаны». Организаторы заявили о полном аншлаге на него. (0+).