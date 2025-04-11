Красноярской студентке отказали в социальной помощи из-за 500 «лишних» рублей. Ее историю «Комсомольской правде»-Красноярск рассказали в краевой прокуратуре.
Девушка учится на втором курсе Красноярского государственного педагогического университета, приехала в краевой центр из села. У нее сложная жизненная ситуация: дома остались отец — пенсионер, инвалид II группы, трое младших братьев. И мама, которая о них заботится.
В прошлом году девушка решила получить материальную помощь в соцзащите. Но там, посчитав доходы семьи, запрос отклонили: студентка не относится к категории малоимущих, доход превышает прожиточный минимум на 500 рублей.
Такая вот ситуация. Однако прокуратура занялась этим и выяснила: при расчете орган соцзащиты включил в доход суммы начисленной академической и социальной стипендии. А стипендия не должна учитываться, когда речь идет об оказании государственной помощи.
Так что девушке должны назначить 53,8 тысячи рублей, а также взыскать в ее пользу 4 тысячи рублей в качестве компенсации морального вреда.