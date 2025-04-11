Минтруда сказало, кто может получить помощь в 1500 рублей в Беларуси. Подробности рассказали в пресс-службе Министерства труда и социальной защиты.
В ведомстве напомнили, что 11 апреля — Международный день освобождения узников фашистских концлагерей. В связи с этим Минтруда напомнила про меры поддержки, предусмотренные данной категории граждан в Беларуси.
В частности, указанной категории предусмотрена ежегодная выплата ко Дню Победы. Сказано, что к 80-летию Великой Победы единовременная помощь бывшим узникам нацизма составит 1500 рублей. В пресс-службе уточнили, что сумма выросла в полтора раза в сравнении с 2024 годом.
Вместе с тем бывшим узникам нацизма с 1 мая 2025 года будут предоставлены дополнительные льготы. Речь идет про бесплатное обеспечение лекарствам, техническими средствами социальной реабилитации. Кроме того, для указанной категории предусматривается бесплатные изготовление и ремонт зубных протезов, санаторно-курортное лечение и оздоровление.
Также они могут рассчитывать на внеочередное обслуживание в организациях здравоохранения и при госпитализации для плановой медицинской помощи. В Минтруда добавили, что для указанной категории граждан предусмотрено внеочередное пользование услугами: льготная покупка билетов на транспорт; обслуживание вне очереди в торговых и бытовых организациях. Называются также физкультурно-оздоровительные, культурные и услуги связи.
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