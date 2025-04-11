Минтруда сказало, кто может получить помощь в 1500 рублей в Беларуси

Также они могут рассчитывать на внеочередное обслуживание в организациях здравоохранения и при госпитализации для плановой медицинской помощи. В Минтруда добавили, что для указанной категории граждан предусмотрено внеочередное пользование услугами: льготная покупка билетов на транспорт; обслуживание вне очереди в торговых и бытовых организациях. Называются также физкультурно-оздоровительные, культурные и услуги связи.