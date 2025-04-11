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Собянин: городской субботник из-за непогоды переносится с 12 на 19 апреля

Субботник в Москве перенесен на 19 апреля из-за непогоды. Об этом в своем телеграм-канале рассказал Сергей Собянин.

Сейчас в Ричмонде: +11° 4 м/с 94% 757 мм рт. ст. +11°
Источник: Софья Сандурская/ТАСС

«Дорогие москвичи, планировали провести городской субботник 12 апреля, но, к сожалению, погода преподносит сюрпризы. Снега в парках и скверах больше, чем в Новый год», — написал мэр столицы.

Глава города выразил надежду на улучшение погодных условий.

Еще один субботник пройдет в Москве 26 апреля. Принять участие в нем смогут все желающие. Информация о местах проведения субботников, пунктах выдачи инвентаря будет публиковаться в СМИ, на сайтах префектур и районных управ.

Кроме того, с 1 апреля в столице стартовал месячник по благоустройству. В план войдут работы по озеленению, промывке дорог и общественных пространств. Также работники приведут в порядок тоннели, мосты и путепроводы. Для координации всех работ создан городской штаб.