Синоптики сказали, когда белорусам ждать потепления до +22 градусов в апреле

Согласно прогнозу синоптиков, с 13 апреля юго-западная часть Беларуси будет находиться под влиянием теплой воздушной массы. Ожидается облачная с прояснениями погода, местами возможны небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега. В ночное время температура воздуха составит от −2 градусов по юго-восточной части и до +6 градусов по северо-западной. Днем по востоку страны прогнозируется от +6 градусов, а по юго-западу — до +19 градусов.