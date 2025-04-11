Синоптики сказали, когда белорусам ждать потепления до +22 градусов в апреле, сообщает портал pogoda.by.
Согласно прогнозу синоптиков, с 13 апреля юго-западная часть Беларуси будет находиться под влиянием теплой воздушной массы. Ожидается облачная с прояснениями погода, местами возможны небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега. В ночное время температура воздуха составит от −2 градусов по юго-восточной части и до +6 градусов по северо-западной. Днем по востоку страны прогнозируется от +6 градусов, а по юго-западу — до +19 градусов.
В понедельник, 14 апреля, Беларусь будет находиться в области повышенного атмосферного давления. Так, утром и днем скажется влияние теплых неустойчивых масс, которые распространяются с Восточных Карпат. Будет преобладать облачная с прояснениями погода. Ночью осадков не прогнозируется, утром и днем по западной части возможны кратковременные дожди.
Ветер будет южный, в дневное время порывистый. Ночью ожидается от +1 градусов по востоку и до +9 градусов по западу Беларуси. Днем синоптики обещают от +12 до +19 градусов, местами по западной части страны будет до +22 градусов.
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