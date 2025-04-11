РАН: популяризация науки среди школьников приобрела стратегическое значение

«В 2025 году исполняется 20 лет чудесному проекту — международному фестивалю “Наука 0+”. В этом проекте участвуют уже тысячи людей, которые приходят и видят достижения российской и мировой науки. Могут руками потрогать те или иные изделия, послушать лекции ведущих ученых. Это большой успех, который уже дает свои плоды: огромное количество ребят, посетивших фестиваль “Наука 0+”, выбрали науку в качестве своей будущей профессии, того, чем они будут заниматься всю свою жизнь», — сказал Калмыков.