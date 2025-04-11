РАН: популяризация науки среди школьников приобрела стратегическое значение

МОСКВА, 11 апреля. /ТАСС/. Вовлечение в науку школьников с помощью популяризирующих исследования форматов приобрело стратегическое значение. Эта работа уже приносит плоды — после участия в научно-популярных фестивалях дети чаще выбирают профессиональный путь ученого, считает вице-президент Российской академии наук (РАН) Степан Калмыков.
«Популяризация науки — это стратегическое направление, которое важно для правильной профессиональной ориентации, для тех ребят, которые сейчас учатся в школе. Чтобы они выбирали в качестве будущей профессии самое интересное, что есть на свете — заниматься химией, физикой, биологией, астрономией, экономикой, историей и многим другим», — сказал Калмыков, выступая на открытии Всероссийского форума организаторов научно-популярных мероприятий, проходящего в парке «Зарядье».
Вице-президент РАН отметил, что эта работа в стране уже приносит свои плоды.
«В 2025 году исполняется 20 лет чудесному проекту — международному фестивалю “Наука 0+”. В этом проекте участвуют уже тысячи людей, которые приходят и видят достижения российской и мировой науки. Могут руками потрогать те или иные изделия, послушать лекции ведущих ученых. Это большой успех, который уже дает свои плоды: огромное количество ребят, посетивших фестиваль “Наука 0+”, выбрали науку в качестве своей будущей профессии, того, чем они будут заниматься всю свою жизнь», — сказал Калмыков.
В Москве 11−12 апреля проходит Всероссийский форум организаторов научно-популярных мероприятий. Представители научного сообщества, образования, власти и бизнеса на площадке парка «Зарядье» обсуждают актуальные вопросы продвижения исследовательской тематики и привлечения в эту область молодежи.
Организатор конференции — международный фестиваль «Наука 0+» (является одним из ключевых мероприятий Десятилетия науки и технологий в России, объявленного президентом Владимиром Путиным) при поддержке МГУ им. М. В. Ломоносова, РАН и Минобрнауки.