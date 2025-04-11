Продление Ленинской линии метро в Новосибирске откладывается

Власти Новосибирска отказались от реализации прежнего проекта продления Ленинской линии метрополитена, признав его неактуальным из-за длительных сроков строительства. Как сообщила мэрия в ответ на обращение жителя, существующая схема метро, разработанная более 20 лет назад, больше не соответствует современной городской застройке, сообщает издание Fedpress.ru.
«Существующая схема Новосибирского метрополитена была разработана больше 20 лет назад и сегодня расходится с реальной застройкой. В рамках актуализации проведены технико-экономические расчеты и подготовлено задание для подрядной организации по корректировке действующей схемы для разработки проектной документации будущих линий, включая и участок продления Ленинской линии», — говорится в сообщении.
Параллельно в городе продолжается строительство станции «Спортивная», срок сдачи которой перенесён на май 2025 года. Напомним, что первоначально её планировали открыть ещё в 2022 году, но работы затянулись, а затем были приостановлены из-за расторжения контракта с подрядчиком.