Продление Ленинской линии метро в Новосибирске откладывается

«Существующая схема Новосибирского метрополитена была разработана больше 20 лет назад и сегодня расходится с реальной застройкой. В рамках актуализации проведены технико-экономические расчеты и подготовлено задание для подрядной организации по корректировке действующей схемы для разработки проектной документации будущих линий, включая и участок продления Ленинской линии», — говорится в сообщении.