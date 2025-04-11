Ричмонд
+11°
сильный дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Дожди, снег и похолодание: прогноз погоды по Казахстану в выходные

Неустойчивый характер погоды прогнозируют синоптики в Казахстане в ближайшие дни, передаёт BaigeNews.kz.

Сейчас в Ричмонде: +11° 4 м/с 94% 757 мм рт. ст. +11°
Источник: Baigenews

С прохождением атмсоферных фронтов на большей части страны ожидается неустойчивый характер погоды, прогнозируются дождь, гроза, возможен град, ночью на северо-западе, севере страны осадки (дождь, снег).

Сильные осадки (дождь, снег) прогнозируются 12 апреля в Костанайской, 13—14 апреля в Акмолиснкой, 14 апреля в Павлодарской, Карагандинской, Восточно-Казахстанской, Алматинской областях, в областях Абай, Жетісу, 14 апреля в области Ұлытау. По республике ожидается туман.

Ночью 12 апреля в Западно-Казахстанской, Атырауской, 12—14 апреля в Актюбинской, 13—14 апреля в Костанайской, Акмолинской, Северо-Казахстанской обалстях прогнозируются заморозки 1−3 градуса.

Температурный фон днем:

  • На западе страны повышение от 13−20 до 17−23 тепла.
  • На юго-западе повышение от 15−20 до 22−27 тепла.
  • На северо-западе повышение от 8−15 до 12−20 тепла.
  • На севере, в центре понижение от 20−25 до 10−15 тепла.
  • На востоке понижение от 23−29 до 12−20 тепла.
  • На юге понижение от 28−33 до 23−28 тепла.
  • На юго-востоке понижене от 23−33 до 18−25.