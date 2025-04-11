Дожди, снег и похолодание: прогноз погоды по Казахстану в выходные

Сильные осадки (дождь, снег) прогнозируются 12 апреля в Костанайской, 13—14 апреля в Акмолиснкой, 14 апреля в Павлодарской, Карагандинской, Восточно-Казахстанской, Алматинской областях, в областях Абай, Жетісу, 14 апреля в области Ұлытау. По республике ожидается туман.