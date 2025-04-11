Дожди, снег и похолодание: прогноз погоды по Казахстану в выходные

С прохождением атмсоферных фронтов на большей части страны ожидается неустойчивый характер погоды, прогнозируются дождь, гроза, возможен град, ночью на северо-западе, севере страны осадки (дождь, снег).
Сильные осадки (дождь, снег) прогнозируются 12 апреля в Костанайской,
Ночью 12 апреля в Западно-Казахстанской, Атырауской,
Температурный фон днем:
- На западе страны повышение от 13−20 до 17−23 тепла.
- На юго-западе повышение от 15−20 до 22−27 тепла.
- На северо-западе повышение от 8−15 до 12−20 тепла.
- На севере, в центре понижение от 20−25 до 10−15 тепла.
- На востоке понижение от 23−29 до 12−20 тепла.
- На юге понижение от 28−33 до 23−28 тепла.
- На юго-востоке понижене от 23−33 до 18−25.