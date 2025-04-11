Опубликованы ретрофотографии Юрия Гагарина в Омске

Около 62 лет назад покоритель галактики Юрий Гагарин гостил в Омске. Приезд знаменитости запечатлел местный фотокорреспондент Леонид Потемкин. В преддверии Дня космонавтики эксклюзивные кадры опубликовал телеграм-канал «Вести омских архивистов».
Фото: Леонид Потемкин / «Исторический архив Омской области» / телеграм-канал omskarchive.
«24 сентября 1963 года он побывал в Омске. Во время дозаправки и техобслуживания самолета в ресторане аэропорта был организован торжественный ужин в честь первого космонавта, на котором присутствовали руководители Омской области», — рассказали авторы публикации.
Фото: Леонид Потемкин / «Исторический архив Омской области» / телеграм-канал omskarchive.
На черно-белых ретроснимках можно увидеть, как омичи берут автографы у прославленного советского летчика — первого землянина, побывавшего в космосе.
Фото: Леонид Потемкин / «Исторический архив Омской области» / телеграм-канал omskarchive Фото: Леонид Потемкин / «Исторический архив Омской области» / телеграм-канал omskarchive.
Ранее «КП Омск» рассказала, что местную телебашню украсит подсветка в День космонавтики — 12 апреля.