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Опубликованы ретрофотографии Юрия Гагарина в Омске

Космонавт побывал в сибирском городе в 1963 году.
Источник: Комсомольская правда

Около 62 лет назад покоритель галактики Юрий Гагарин гостил в Омске. Приезд знаменитости запечатлел местный фотокорреспондент Леонид Потемкин. В преддверии Дня космонавтики эксклюзивные кадры опубликовал телеграм-канал «Вести омских архивистов».

Фото: Леонид Потемкин / «Исторический архив Омской области» / телеграм-канал omskarchive.

«24 сентября 1963 года он побывал в Омске. Во время дозаправки и техобслуживания самолета в ресторане аэропорта был организован торжественный ужин в честь первого космонавта, на котором присутствовали руководители Омской области», — рассказали авторы публикации.

Фото: Леонид Потемкин / «Исторический архив Омской области» / телеграм-канал omskarchive.

На черно-белых ретроснимках можно увидеть, как омичи берут автографы у прославленного советского летчика — первого землянина, побывавшего в космосе.

Фото: Леонид Потемкин / «Исторический архив Омской области» / телеграм-канал omskarchive Фото: Леонид Потемкин / «Исторический архив Омской области» / телеграм-канал omskarchive.

Ранее «КП Омск» рассказала, что местную телебашню украсит подсветка в День космонавтики — 12 апреля.