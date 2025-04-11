Уфимский подросток угодил в аварию после того, как без прав сел за руль мопеда

В Уфе произошло дорожно-транспортное происшествие с участием несовершеннолетнего водителя. Об этом рассказала пресс-служба городской Госавтоинспекции.
Инцидент случился недавно вечером напротив дома № 27 по улице Олимпийская, здесь столкнулись Lada Priora и мопед «Альфа» с объемом двигателя 125 кб/м. 14-летний подросток управлял двухколесным транспортом, не имея на это права. Кроме того, оно не было зарегистрировано в установленном порядке. Сейчас мопед помещен на специализированную стоянку, по факту происшествия проводится разбирательство.
В ГАИ напомнили, что административная ответственность за управление транспортным средством без прав наступает с 16 лет. Родителям подростка грозит ответственность по административной статье за передачу управления мототранспортом несовершеннолетнему.
Все материалы проверки будут направлены в комиссию по делам несовершеннолетних для принятия мер к родителям за ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию ребенка.
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