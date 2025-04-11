Уфимский подросток угодил в аварию после того, как без прав сел за руль мопеда

Инцидент случился недавно вечером напротив дома № 27 по улице Олимпийская, здесь столкнулись Lada Priora и мопед «Альфа» с объемом двигателя 125 кб/м. 14-летний подросток управлял двухколесным транспортом, не имея на это права. Кроме того, оно не было зарегистрировано в установленном порядке. Сейчас мопед помещен на специализированную стоянку, по факту происшествия проводится разбирательство.