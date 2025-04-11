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В Иркутской области 1,2 тысячи домов могут не выдержать сильного землетрясения

Более 60% этих зданий имеют несущие наружные стены из газобетона, который со временем теряет прочность.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

В Иркутской области находится 1 281 крупнопанельный дом, построенный в 1950—1960-х годах, который может не выдержать сильного землетрясения. Как сообщили КП-Иркутск в пресс-службе правительства региона, в то время строительные нормы сильно отличались от современных. Более 60% этих зданий имеют несущие наружные стены из газобетона, который со временем теряет прочность.

— Резко континентальный климат и высокая влажность в нашем регионе привели к появлению трещин, коррозии и снижению жесткости конструкций, — поясняет зампред правительства Александр Галкин.

Ситуация осложняется тем, что Приангарье находится в сейсмоопасной зоне, где возможны землетрясения силой 8−9 баллов. В 2021—2022 годах здесь уже произошло три подземных толчка силой 5−6 баллов.

В связи с этим предлагается создать механизм для признания таких домов аварийными, их сноса или реконструкции с усилением сейсмостойкости, а также разработать правила расселения жителей из опасных зданий.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что из Приангарья с начала 2025 года вывезли более миллиона кубометров древесины.