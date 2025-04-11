В Иркутской области 1,2 тысячи домов могут не выдержать сильного землетрясения

В Иркутской области находится 1 281 крупнопанельный дом, построенный в 1950—1960-х годах, который может не выдержать сильного землетрясения. Как сообщили КП-Иркутск в пресс-службе правительства региона, в то время строительные нормы сильно отличались от современных. Более 60% этих зданий имеют несущие наружные стены из газобетона, который со временем теряет прочность.