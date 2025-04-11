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Под Казанью экологи обнаружили нелегальную свалку на 5 000 квадратных метрах

Сейчас идет поиск владельца земельного участка, на котором находятся отходы.

Источник: Минэкологии Татарстана — Telegram

С начала апреля в Татарстане проходит санитарно-экологический двухмесячник. В его рамках также выявляются незаконные свалки, в том числе и во время облетов. Так, инспекторы Центрального управления Минэкологии республики обнаружили огромные горы мусора.

Прямо под Казанью, а именно в селе Столбище Лаишевского района, была выявлена нелегальная свалка площадью более 5 000 квадратных метров с объемом мусора 8 000 кубометров.

«В настоящее время устанавливается собственник земельного участка, где находится эта несанкционированная свалка. В его адрес будет направлено предостережение о необходимости устранить выявленное нарушение», — сообщает Минэкологии Татарстана.