Под Казанью экологи обнаружили нелегальную свалку на 5 000 квадратных метрах

С начала апреля в Татарстане проходит санитарно-экологический двухмесячник. В его рамках также выявляются незаконные свалки, в том числе и во время облетов. Так, инспекторы Центрального управления Минэкологии республики обнаружили огромные горы мусора.
Прямо под Казанью, а именно в селе Столбище Лаишевского района, была выявлена нелегальная свалка площадью более 5 000 квадратных метров с объемом мусора 8 000 кубометров.
«В настоящее время устанавливается собственник земельного участка, где находится эта несанкционированная свалка. В его адрес будет направлено предостережение о необходимости устранить выявленное нарушение», — сообщает Минэкологии Татарстана.