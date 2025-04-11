В Москве единороссы открыли фотовыставку об истории «Диктанта Победы»

На стендах, выставленных на бульваре, представлены не только фотографии с мест проведения диктанта, но и статистика, а также информация о том, как развивалась акция. Всего на бульваре установлено 16 двусторонних стендов.
«Мы сегодня открываем выставку на нашей традиционной площадке — Гоголевском бульваре, которая посвящена предстоящему “Диктанту Победы”. Эта выставка для нас — не только фотографии предыдущих лет, но и благодарность, память», — заявил на открытии выставки глава центрисполкома ЕР, координатор партпроекта «Историческая память» Александр Сидякин.
Он отметил, что «Диктант Победы» является противодействием фальсификациям истории, с которыми партия активно борется. «Впервые “Диктант Победы” прошел в 2019 году, тогда это были десятки тысяч участников, а в прошлом году количество участвующих увеличилось в 13 раз, а количество площадок — в 20 раз. На сегодняшний день [в РФ], зарегистрировано 35 тысяч площадок, которые будут в режиме офлайн принимать желающих поучаствовать в этом мероприятии. Это самые разные площадки — в этом году диктант будет писаться и на атомном ледоколе, и на орбитальной станции, театрах, музеях, университетах, а также на передовой — в зоне спецоперации, на освобожденных наших территориях», — рассказал Сидякин.
Он добавил, что в этом году к акции присоединятся 85 стран. «Напомню, что в прошлом году, в акции принимала участие 61 страна. Мы огромную работу проделали, у нас появились новые страны, новые участники и более 300 международных площадок — это самые разные страны. Наша принципиальная позиция, чтобы площадки работали и в недружественных странах — это наш ответ на фальсификации истории», — заявил он.
Вопросы о спецоперации.
Политик добавил, что в этом году впервые в «Диктант Победы» по поручению председателя «Единой России» Дмитрия Медведева появятся вопросы о специальной военной операции. «Они будут посвящены и тем событиям, которые сейчас происходят в регионах Донбасса и Новороссии, и тем, которые происходили в этих регионах в ходе Великой Отечественной войны. В вопросах будут сравниваться подвиги прошлых и нынешних лет», — заключил он.
Председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов подчеркнул, что проведение акции в стране становится важной традицией наравне с «Бессмертным полком». «Это хорошо и правильно. Потому что для того, чтобы помнить, надо знать историю. “Единая Россия” предложила включить в тест вопросы СВО. Это еще раз говорит о том, что та Победа и наша нынешняя Победа, которая неминуема, — это звенья одной цепи — борьбы за Родину, за нашу независимость, за мир и за правду», — заявил он.
Он отметил, что «Диктант Победы» на сегодняшний день пишут во всех военных училищах РФ. «Я сам по согласованию с руководством Минобороны планирую писать этот диктант в одном из учебных заведений — там, где учатся наши герои, участники СВО», — поделился Картаполов.
В свою очередь исполнительный директор Российского военно-исторического общества Виталий Мартынюк рассказал, что блок вопросов «Диктанта Победы» адаптирован для тех, кто пишет диктант за рубежом. «Вопросы для наших зарубежных аудиторий распределены по пяти блокам: Азия, Африка, Южный Восток, Северная и Южная Америка, страны СНГ, Европа. Вопросы разные, включая ключевые сражения, переломные моменты истории, а также истории личностей. Все вопросы невероятно интересные. Отмечу, что это не экзамен по истории, к нему нельзя подготовиться, нужно обладать широтой знаний, эрудицией, чтобы ответить», — пояснил он.
«Диктант Победы» пройдет 25 апреля в 85 странах мира. Задача тестирования — пробудить интерес российских и зарубежных участников к истории России, дать людям возможность проверить свои знания. В этом году четверть вопросов в диктанте будет посвящена специальной военной операции.