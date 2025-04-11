В Москве единороссы открыли фотовыставку об истории «Диктанта Победы»

Он отметил, что «Диктант Победы» является противодействием фальсификациям истории, с которыми партия активно борется. «Впервые “Диктант Победы” прошел в 2019 году, тогда это были десятки тысяч участников, а в прошлом году количество участвующих увеличилось в 13 раз, а количество площадок — в 20 раз. На сегодняшний день [в РФ], зарегистрировано 35 тысяч площадок, которые будут в режиме офлайн принимать желающих поучаствовать в этом мероприятии. Это самые разные площадки — в этом году диктант будет писаться и на атомном ледоколе, и на орбитальной станции, театрах, музеях, университетах, а также на передовой — в зоне спецоперации, на освобожденных наших территориях», — рассказал Сидякин.