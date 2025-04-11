Память жертв теракта в минском метро 11 апреля 2011 года почтили в Минске. Информация опубликована в официальном телеграм-канале минского метрополитена.
В сообщении напомнили, что 11 апреля 2011 года в 17.55 на станции метро «Октябрьская» в минском метро случился взрыв, в результате которого погибли 15 человек. Кроме того, более 200 человек получили ранения и увечья.
«Пережившие этот ужас и оставшиеся в живых, не забудут его никогда», — подчеркнули в сообщении.
В пресс-службе обратили внимание, что каждый год около знака «Реки памяти», установленного у входа на станцию метро «Октябрьская», 11 апреля выставляют Почетный караул из сотрудников метрополитена. Сказано, что сюда приходят родные и близкие погибших, а также другие минчане, «проникшиеся глубоким сочувствием к жертвам этой страшной трагедии».
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