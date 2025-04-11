Ричмонд
+11°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Память жертв теракта в минском метро 11 апреля 2011 года почтили в Минске

Караул выставили 11 апреля у памятного знака «Реки памяти» возле станции метро «Октябрьская» в Минске.

Источник: Комсомольская правда

Память жертв теракта в минском метро 11 апреля 2011 года почтили в Минске. Информация опубликована в официальном телеграм-канале минского метрополитена.

В сообщении напомнили, что 11 апреля 2011 года в 17.55 на станции метро «Октябрьская» в минском метро случился взрыв, в результате которого погибли 15 человек. Кроме того, более 200 человек получили ранения и увечья.

«Пережившие этот ужас и оставшиеся в живых, не забудут его никогда», — подчеркнули в сообщении.

В пресс-службе обратили внимание, что каждый год около знака «Реки памяти», установленного у входа на станцию метро «Октябрьская», 11 апреля выставляют Почетный караул из сотрудников метрополитена. Сказано, что сюда приходят родные и близкие погибших, а также другие минчане, «проникшиеся глубоким сочувствием к жертвам этой страшной трагедии».

Ранее Минтруда сказало, кто может получить помощь в 1500 рублей в Беларуси.

Тем временем мы собрали, что известно о респираторно-синцитиальном вирусе, бушующем в соседнем с Беларусью польском Подлясье: «лающий» кашель, тяжесть для пожилых, вакцина.

А еще мы узнали, что можно и нельзя делать в Вербное воскресенье 13 апреля, когда говорят «Не я бью — верба бьет».