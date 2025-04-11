Память жертв теракта в минском метро 11 апреля 2011 года почтили в Минске

В пресс-службе обратили внимание, что каждый год около знака «Реки памяти», установленного у входа на станцию метро «Октябрьская», 11 апреля выставляют Почетный караул из сотрудников метрополитена. Сказано, что сюда приходят родные и близкие погибших, а также другие минчане, «проникшиеся глубоким сочувствием к жертвам этой страшной трагедии».