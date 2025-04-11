Участник программы «Время героев» стал советником губернатора Севастополя

МОСКВА, 11 апр — РИА Новости. Участник программы «Время героев» Олег Лымар стал советником губернатора Севастополя по вопросам реализации специальных проектов, направленных на поддержку участников специальной военной операции, сообщается в официальном Telegram-канале программы.
«Кавалер ордена Мужества, участник программы “Время героев” Олег Лымар назначен на должность советника губернатора Севастополя по вопросам реализации специальных проектов, направленных на поддержку участников специальной военной операции», — говорится в сообщении.
Комментируя свое назначение, Лымар отметил, что программа «Время героев» разработана с учетом современных требований и стандартов.
«Я благодарен за опыт и знания, которые получил на стажировке в рамках программы. Большое внимание уделялось вопросам поддержки участников и ветеранов СВО, а также их семей», — сказал боец.
Губернатор Севастополя Михаил Развожаев выразил уверенность в том, что Лымар усилит управленческую команду. «Уверен, что его опыт в сочетании с личными качествами — ответственностью, надежностью, точными моральными ориентирами и искренней преданностью Родине — поможет ему эффективно работать на должности моего советника», — уточнил губернатор.
За выполнение боевых задач в зоне СВО Лымар в 2023 году награжден орденом Мужества, медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени с мечами.
Президент РФ Владимир Путин при оглашении послания Федеральному собранию объявил о старте новой кадровой программы для ветеранов и участников специальной военной операции под названием «Время героев». Как указал глава государства, ее участниками должны стать люди, показавшие свои лучшие качества.
Цель программы — подготовка высококвалифицированных руководителей из числа действующих и бывших военнослужащих для последующей работы в органах государственной и муниципальной власти, а также в крупных компаниях.