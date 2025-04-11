Салют 9 мая в Воронеже будет состоять из 4500 залпов

Согласно договору, держатель контракта должен провести салют с двух точек — с дамбы Чернавского моста (высотная часть фейерверка) и с косы около Чернавского моста (парковая часть фейерверка). Начало 9 мая в 22.00, продолжительность салюта — не менее 12 минут, интервал между запусками — не более 1 секунды.