Салют 9 мая в Воронеже будет состоять из 4500 залпов

Власти ищут подрядчика на проведение праздничного фейерверка 9 мая в Воронеже. Электронный аукцион размещен на сайте госзакупок 10 апреля. Заявки от претендентов принимают до 18 апреля. Начальная (максимальная) цена договора — 5 000 000 рублей (в ходе торгов ее рассчитывают снизить).
Согласно договору, держатель контракта должен провести салют с двух точек — с дамбы Чернавского моста (высотная часть фейерверка) и с косы около Чернавского моста (парковая часть фейерверка). Начало 9 мая в 22.00, продолжительность салюта — не менее 12 минут, интервал между запусками — не более 1 секунды.
Фейерверк планируется масштабным: общее количество выстрелов — не менее 4 580. В небе расцветут «пионы», «ивы», «короны», «гарцинии», «волны» и другие виды салюта разных цветов.