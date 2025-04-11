Аэропорт Сочи: в ночь с 10 на 11 апреля воздушная гавань работала штатно

Аэропорт Сочи предоставил официальный комментарий по поводу переноса рейса ZF-2967 авиакомпании Azur Air по маршруту Сочи — Пхукет с 10 на 11 апреля 2025 года. Согласно заявлению аэропорта, в период с 21:30 10 апреля по 10:00 11 апреля воздушная гавань работала в штатном режиме, обслужив 20 рейсов на вылет и 23 на прилет. Отмены и переносы других рейсов, за исключением ZF-2967, не было.