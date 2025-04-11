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Аэропорт Сочи: в ночь с 10 на 11 апреля воздушная гавань работала штатно

В аэропорту Сочи прокомментировали задержку рейса на Пхукет.

Источник: Комсомольская правда

Аэропорт Сочи предоставил официальный комментарий по поводу переноса рейса ZF-2967 авиакомпании Azur Air по маршруту Сочи — Пхукет с 10 на 11 апреля 2025 года. Согласно заявлению аэропорта, в период с 21:30 10 апреля по 10:00 11 апреля воздушная гавань работала в штатном режиме, обслужив 20 рейсов на вылет и 23 на прилет. Отмены и переносы других рейсов, за исключением ZF-2967, не было.

«Вылет рейса ZF-2967 авиакомпании Azur Air (Сочи — Пхукет) был перенесен сначала на 4 часа по производственным причинам авиакомпании, затем — по метеоусловиям», — говорится в сообщении аэропорта.

Пассажирам также напомнили о текущем ремонте на взлетно-посадочной полосе ИВПП-1, проводимом с 18 марта 2025 года, о чем было выпущено соответствующее уведомление. Для вылета и посадки воздушных судов используется ИВПП-2.

Ранее в авиакомпании сообщили, что рейс по маршруту Сочи — Пхукет задержали из-за сильного ветра.