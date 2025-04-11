Для бизнеса в ЛНР Сбер оформил первую банковскую гарантию

Банковская гарантия представляет собой финансовый инструмент, применяемый компаниями для подтверждения своих обязательств перед партнерами, государственными структурами или контрагентами. Этот механизм позволяет бизнесу демонстрировать финансовую устойчивость и надежность, не прибегая к замораживанию крупных денежных сумм. В ряде случаев наличие банковской гарантии открывает доступ к льготному финансированию либо участию в проектах, требующих дополнительного обеспечения. В рамках таких сделок банк берет на себя роль гаранта, принимая на себя определенную долю рисков.