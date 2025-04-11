Для бизнеса в ЛНР Сбер оформил первую банковскую гарантию

Участник свободной экономической зоны Луганской Народной Республики получил поддержку в размере 100 млн рублей. Ростовское отделение Сбербанка предоставило Научно-производственной компании «ЛЭМЗ-ОГМК», которая производит оборудование для предприятий горнорудной, угольной промышленности и металлургии, первую на Юге и Северном Кавказе банковскую гарантию.
Гарантия предоставлена в пользу «Российского фонда технологического развития» на 60 месяцев. Благодаря поддержке банка предприятие получит льготное финансирование от фонда, что позволит расширить объемы производства и выйти на новые рынки.
— Для банка это первый на Юге и Северном Кавказе опыт предоставления банковской гарантии участнику свободной экономической зоны ЛНР. Эта сделка стала очередным этапом развития долгосрочных партнерских отношений с крупным машиностроительным производителем, работающим на территории Луганской Народной Республики. Продукция предприятия востребована на сегодняшний день внутри нашей страны с учетом ухода западных производителей и реализации стратегии импортозамещения, — отметил управляющий Ростовским отделением Сбербанка Константин Бугрим.
НАША СПРАВКА.
Банковская гарантия представляет собой финансовый инструмент, применяемый компаниями для подтверждения своих обязательств перед партнерами, государственными структурами или контрагентами. Этот механизм позволяет бизнесу демонстрировать финансовую устойчивость и надежность, не прибегая к замораживанию крупных денежных сумм. В ряде случаев наличие банковской гарантии открывает доступ к льготному финансированию либо участию в проектах, требующих дополнительного обеспечения. В рамках таких сделок банк берет на себя роль гаранта, принимая на себя определенную долю рисков.