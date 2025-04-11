На 100 году жизни ушел из жизни ветеран Великой Отечественной войны из Уфы Петр Сергеев

В Уфе на 100 году жизни скончался ветеран Великой Отечественной войны Петр Сергеев. Об этом на своей личной странице в социальных сетях рассказал глава администрации Кировского района Илвир Нурдавлятов.
Чиновник выразил глубокие соболезнования родным и близким покойного, отметив, что для него это личная утрата. По словам Нурдавлятова, Петра Михайловича все эти годы регулярно навещали и поздравляли с праздниками сотрудники администрации.
Во время последней встречи на Новый год ветеран рассказывал о трех своих заветных желаниях: побывать на Параде Победы в Москве, встретить 80-летие Победы и отпраздновать свой 100-летний юбилей.
Глава администрации подчеркнул, что светлая память о Петре Михайловиче навсегда останется в его сердце, и пожелал земле пуха ветерану.
Прощание с Петром Сергеевым состоится завтра, 12 апреля, в 12:00 на Южном кладбище Уфы.
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