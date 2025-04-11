Слюсарь предложил расширить сферы использования маткапитала в Ростовской области

С 2012 года в регионе выдали более 59 тысяч сертификатов на областной маткапитал. Чаще всего эти средства идут на улучшение жилищных условий. Сейчас их можно тратить на погашение основного долга и процентов по ипотеке или займам на покупку или строительство жилья. Новый законопроект разрешит использовать маткапитал и для первоначального взноса по таким кредитам — право возникает с момента рождения или усыновления третьего или последующего ребенка.