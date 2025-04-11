Слюсарь предложил расширить сферы использования маткапитала в Ростовской области

Глава донского региона Юрий Слюсарь направил в Законодательное собрание Ростовской области инициативу, которая позволит семьям активнее использовать средства регионального материнского капитала. Если законопроект будет принят, родители смогут направлять эти деньги на новые цели, связанные с жильем и лечением детей.
С 2012 года в регионе выдали более 59 тысяч сертификатов на областной маткапитал. Чаще всего эти средства идут на улучшение жилищных условий. Сейчас их можно тратить на погашение основного долга и процентов по ипотеке или займам на покупку или строительство жилья. Новый законопроект разрешит использовать маткапитал и для первоначального взноса по таким кредитам — право возникает с момента рождения или усыновления третьего или последующего ребенка.
Еще одно изменение касается медицинских расходов. Если сейчас средства маткапитала можно направлять на лечение детей только до 18 лет, то после принятия поправок возрастная планка повысится до 23 лет — при условии, что ребенок обучается очно.
Донские парламентарии рассмотрят предложение в ближайшее время.
Напомним, что в прошлом году перечень возможностей регионального маткапитала уже расширяли: теперь его можно использовать на реконструкцию блокированных домов и оформление их в общую собственность семьи, а также получать остаток средств единовременной выплатой.
Эти меры призваны поддержать семьи с детьми, предоставив им больше вариантов для распоряжения государственной помощью.