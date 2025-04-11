На реализацию 8 национальных проектов в Омске было затрачено 32, 8 млрд рублей

В администрации города Омска подвели итоги реализации национальных проектов в 2019—2024 годах и поделились планами на будущее.
По словам заместителя мэра, директора департамента городской экономической политики Елены Дячук, в этот период Омск участвовал в реализации восьми национальных и 19 федеральных проектах.
«Это проекты “Демография”, “Образование”, “Жилье и городская среда”, “Безопасные качественные дороги”, “Экология”, “Культура”, “Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы”, “Производительность труда”, — рассказала Елена Дячук. — За шесть лет на их реализацию было направлено 32,8 млрд рублей. Львиную долю составили средства федерального бюджета: 17,8 млн рублей. Также в софинансировании участвовали областной и городской бюджеты, направив 11,6 млрд и 3,4 млрд рублей соответственно».
Демография и образование.
По этим двум национальным проектам в Омске ремонтировались и строились новые детские сады и школы.
«В рамках проекта “Демография” в городе было построено 11 детских садов. Они появились на улицах 22-я Рабочая, Лисицкого, в 13-м микрорайоне, микрорайонах Прибрежный и Большие поля, на улицах Краснознаменная, Осовиахимовская, 1-я Станционная, Светловская и Тюленина, поселке Биофабрика, — напомнила заместитель мэра. — Также был проведен ремонт в действующих детских садах, благодаря чему открылась 71 ясельная группа на 1435 мест».
По нацпроекту «Образование» в декабре 2020 года была построена первая в регионе школа на 1122 места в микрорайоне Амурский-2. В 2024 году открыта вторая школа на проспекте Космическом, велось строительство школы в микрорайоне Серебряный берег. Из-за недобросовестности подрядчика строительство последнего объекта не было завершено в срок, и сейчас возведение школы продолжается уже вне рамок национального проекта.
На базе школ и гимназий в Омске было создано шесть технопарков «Кванториум» и два IT-клуба.
Безопасные качественные дороги.
На реализацию этого нацпроекта в Омске была затрачена почти треть от всего объема финансирования. За шесть лет в городе отремонтирована 101 дорога общей площадью 1,7 млн кв. метров. Построены две новых дороги по улицам Дианова и Щербанева, проведена реконструкция трех дорог: улицы Лукашевича, Крупской и участок по улице 10 лет Октября — Сыропятский тракт.
Владимир ВЕЛЕНГУРИН.
Впервые был капитально отремонтирован Ленинградский мост со строительством развязки по улице 3-я Островская. Городской автопарк пополнился на 146 единиц общественного транспорта, а на улицах города появилось 59 светофоров и девять камер фотовидеофиксации.
Омску — комфортная городская среда.
Проект «Жилье и городская среда» стал у горожан одним из самых востребованных, от омичей поступило множество заявок на благоустройство территорий. В целом за шесть лет в Омске благодаря нацпроекту преобразились 227 дворовых площадок и 112 общественных пространств. Проект благоустройства Городского сада был признан на федеральном уровне одной из лучших муниципальных практик.
Еще одним направлением этого проекта стало расселение граждан из аварийного жилья. Было расселено 44 тысячи кв. метров, в новые квартиры переехали 2938 человек. Для переселенцев построен дом по улице 1-я Ленинградская.
Михаил ФРОЛОВ.
Также по нацпроекту «Жилье и городская среда» построена объездная дорога по улице 3-я Островская, завершена реконструкция первого этапа дороги по улице Шаронова, с 2022 года ведется реконструкция бульвара Архитекторов.
Экология и культура.
В рамках нацпроекта «Экология» завершена рекультивация четырех свалок в Центральном, Советском, Кировском и Ленинском округах. Городской автопарк пополнили 94 экологичных автобуса, работающих на природном газе. Около 3 500 собственников домов в частном секторе получили компенсацию затрат на подведение природного газа.
Реализация проекта «Культура» позволила провести ремонт в 12 школах искусств, создать модельную молодежную библиотеку «Квартал 5/1» и виртуальный концертный зал на базе дворца культуры Кировского округа.
Работа будет продолжена.
С этого года в России начался новый цикл реализации нацпроектов, рассчитанный на 2025−2030 годы. Как сообщила Елена Дячук, основные направления работы сохранились, трансформировавшись в новые национальные проекты.
В целом правительством России утверждено 19 нацпроектов. Омской областью планируется участие в 13, администрация города Омска принимает участие в четырех национальных проектах.
«Может возникнуть вопрос: почему так мало? Участие в нацпроекте подразумевает софинасирование из областного и муниципального бюджетов. Поэтому исходя из того объема средств, который мы можем себе позволить, администрация заявляется на те или иные мероприятия. Плюс не все проекты актуальны для города. Но если вспомнить, как мы начинали участие в федеральных проектах цикла 2019−2024, их тоже сначала было мало, но постепенно мы заявлялись на все новые и новые мероприятия. По такому же принципу мы будем действовать и сейчас. Администрация города в постоянном режиме совместно с правительством региона проводит анализ возможности участия в других национальных и федеральных проектах. Так что перечень мероприятий по нацпроектам будет расширяться», — пояснила Елена Дячук.
Ближайшие планы по важнейшим направлениям уже определены. В рамках национального проекта «Семья» продолжатся мероприятия по поддержке семей, развитию инфраструктуры дошкольного образования и культуры. Предусмотрено возобновление работ по строительству детского сада в Центральном округе на 310 мест по улице Завертяева, начат капитальный ремонт детского сада № 87 в Ленинском округе, планируется создание еще одной модельной библиотеки.
Нацпроект «Молодежь и дети» стал продолжением проекта «Образование». В Омске будет завершен ремонт 15 школ и БУ «Молодежный центр “Движение Омской Молодежи”.
Национальный проект «Инфраструктура для жизни» объединил мероприятия нацпроектов «Жилье и городская среда» и «Безопасные качественные дороги». В рамках этого проекта продолжатся мероприятия по расселению граждан из аварийного жилья, капитальному ремонту моста имени 60-летия ВЛКСМ, будет завершена реконструкция автомобильной дороги по бульвару Архитекторов. Также продолжатся работы по комплексному ремонту пяти автомобильных дорог, благоустройству общественных территорий, установке светофоров и дорожных камер.
Фото: Сергей Сапоцкий.
«Важный момент, что в рамках этого нацпроекта впервые выделяются средства на модернизацию коммунальной структуры. По этому направлению около 500 млн рублей будет направлено на замену тепловых сетей на 11 участках АО “Тепловая компания”, — рассказала Елена Дячук.
В рамках национального проекта «Экологическое благополучие» в Омске продолжится выплата компенсации затрат на газификацию собственникам частных домов.