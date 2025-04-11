На реализацию 8 национальных проектов в Омске было затрачено 32, 8 млрд рублей

«Может возникнуть вопрос: почему так мало? Участие в нацпроекте подразумевает софинасирование из областного и муниципального бюджетов. Поэтому исходя из того объема средств, который мы можем себе позволить, администрация заявляется на те или иные мероприятия. Плюс не все проекты актуальны для города. Но если вспомнить, как мы начинали участие в федеральных проектах цикла 2019−2024, их тоже сначала было мало, но постепенно мы заявлялись на все новые и новые мероприятия. По такому же принципу мы будем действовать и сейчас. Администрация города в постоянном режиме совместно с правительством региона проводит анализ возможности участия в других национальных и федеральных проектах. Так что перечень мероприятий по нацпроектам будет расширяться», — пояснила Елена Дячук.