В Иркутской области самозанятые могут получать страховую пенсию

Для того чтобы их оплачивать, необходимо подать заявление в Соцфонд, а также зарегистрироваться в качестве плательщика. При этом самозанятый может самостоятельно выбирать периодичность и размер платежей — разрешается как единовременная уплата всей суммы, так и разбивка на несколько частей.