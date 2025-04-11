В Иркутской области самозанятые могут получать страховую пенсию

В Приангарье самозанятые могут уплачивать добровольные взносы на пенсионное страхование. Об этом КП-Иркутск сообщили в пресс-службе УФНС России по Иркутской области.
Для того чтобы их оплачивать, необходимо подать заявление в Соцфонд, а также зарегистрироваться в качестве плательщика. При этом самозанятый может самостоятельно выбирать периодичность и размер платежей — разрешается как единовременная уплата всей суммы, так и разбивка на несколько частей.
— Минимальный размер добровольного взноса в 2025 году составляет 59,2 тысячи рублей, что соответствует одному пенсионному коэффициенту. Максимальная сумма взноса — 473,9 тысячи рублей, позволяющая получить 7,799 пенсионных коэффициентов по итогам года, — сказано в сообщении УФНС.
Важно учитывать, что эти коэффициенты будут засчитаны только в случае, если человек был зарегистрирован в качестве плательщика добровольных взносов в течение всего календарного года. Такая система добровольных пенсионных отчислений дает самозанятым возможность самостоятельно формировать свою будущую пенсию.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что 1,2 тысячи домов могут не выдержать сильного землетрясения в Приангарье.